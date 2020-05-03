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США предрекли потерю лидерства в мире из-за коронавируса

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Пандемия коронавируса привела к концу мирового лидерства США и миропорядка, установленного после Второй мировой войны, пишет Le Monde.

Журналисты указывают, что заявления о ведущей роли США в мире уже не отражают реальную картину соотношения сил на международной арене.

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Причем изменения начали происходить еще до коронавирусного кризиса. Мировой баланс был нарушен после распада СССР. Тогда на первый план вышли США. Теперь же значимую роль играет набравший силу Китай, говорится в статье от 30 апреля.

По мнению журналистов, об этом свидетельствует задержка с объявлением Всемирной организации здравоохранения об опасности коронавируса. Это якобы говорит о зависимости ВОЗ от Пекина.

«На фоне взаимных обвинений в отношении происхождения вируса обострилось соперничество между Китаем и США. Может показаться, что эти державы тратят больше энергии на противостояние друг другу, чем на борьбу с кризисом здравоохранения в собственных странах», — пишет Le Monde.

Издание указывает, что США теряли свое лидерство на протяжении последних лет, а текущий кризис и вовсе окончательно лишил их этой роли.

Отмечают авторы материала и трещину, возникшую из-за COVID-19 в Евросоюзе. По их мнению, ЕС не выдержал атаки вируса, не смог помочь своим же пострадавшим странам, а лишь продемонстрировал эгоизм: каждое государство вернулось в свои границы и поставило под угрозу единство рынка и Шенгенской зоны.

2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» сообщила, что западные спецслужбы считают Китай виновным в уничтожении данных о коронавирусе, а ВОЗ — в игнорировании опасности.

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