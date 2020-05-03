США предрекли потерю лидерства в мире из-за коронавируса

Пандемия коронавируса привела к концу мирового лидерства США и миропорядка, установленного после Второй мировой войны, пишет Le Monde.

Журналисты указывают, что заявления о ведущей роли США в мире уже не отражают реальную картину соотношения сил на международной арене.

Причем изменения начали происходить еще до коронавирусного кризиса. Мировой баланс был нарушен после распада СССР. Тогда на первый план вышли США. Теперь же значимую роль играет набравший силу Китай, говорится в статье от 30 апреля.

По мнению журналистов, об этом свидетельствует задержка с объявлением Всемирной организации здравоохранения об опасности коронавируса. Это якобы говорит о зависимости ВОЗ от Пекина.

«На фоне взаимных обвинений в отношении происхождения вируса обострилось соперничество между Китаем и США. Может показаться, что эти державы тратят больше энергии на противостояние друг другу, чем на борьбу с кризисом здравоохранения в собственных странах», — пишет Le Monde.

Издание указывает, что США теряли свое лидерство на протяжении последних лет, а текущий кризис и вовсе окончательно лишил их этой роли.

Отмечают авторы материала и трещину, возникшую из-за COVID-19 в Евросоюзе. По их мнению, ЕС не выдержал атаки вируса, не смог помочь своим же пострадавшим странам, а лишь продемонстрировал эгоизм: каждое государство вернулось в свои границы и поставило под угрозу единство рынка и Шенгенской зоны.



2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» сообщила, что западные спецслужбы считают Китай виновным в уничтожении данных о коронавирусе, а ВОЗ — в игнорировании опасности.