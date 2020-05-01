Новый пресс-секретарь Белого дома пообещала не обманывать журналистов

Новый пресс-секретарь Белого дома Кэйли Макинани пообещала журналистам никогда их не обманывать, сообщает 1 мая CBS News.

«Я никогда не буду лгать вам. Даю слово», — заявила она во время своего первого на новой должности брифинга.

Кроме того, Макинани сообщила о возобновлении регулярных пресс-конференций. До этого ее предшественницы Стефани Гришэм и Сара Сандерс не проводили их больше года из-за несправедливого, по мнению американского лидера Дональда Трампа, отношения СМИ к ним.

О назначении 31-летней Макинани стало известно в начале апреле. Она закончила юридический факультет Гарварда, а в последнее время работала официальным представителем предвыборного штаба Трампа.

27 апреля президент США отверг возможность переноса президентских выборов в 2020 году из-за пандемии коронавируса и назвал данные утверждения «выдуманной пропагандой» демократов.

Выборы президента Соединенных Штатов, как ожидается, пройдут 3 ноября.