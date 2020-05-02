СМИ заявили о расколе США на два лагеря из-за пандемии COVID-19

Пандемия COVID-19 расколола Соединённые Штаты на два лагеря, пишет в британской «Гардиан» американский политолог Ллойд Грин. По словам автора статьи, сейчас Америка разделилась на «безработную» и «фондовую».

С начала эпидемии уже 30 млн человек встали на биржу труда. Уровень безработицы может побить рекорд времен Великой депрессии. Индексы фондового рынка США идут вверх, акции дорожают. Американский лидер Дональд Трамп в своих заявлениях обращает внимание на биржевой подъем и совершенно игнорирует стремительный рост безработицы.