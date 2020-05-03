Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Госдеп США заявил о наличии доказательств создания коронавируса в Китае
Общество
МИД заявил о беспрецедентном масштабе нарушений прав российских журналистов
Наука
ВОЗ опровергла взаимосвязь дефицита витамина D и смертности от COVID-19
Общество
Потребление алкоголя россиянами на самоизоляции выросло на 2-3%
Общество
Тренировка воздушной части парада Победы пройдет 4 мая

МИД заявил о беспрецедентном масштабе нарушений прав российских журналистов

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Министерстве иностранных дел России заявили, что масштаб нарушений прав российских журналистов за рубежом носит беспрецедентный характер. Сообщение было размещено в воскресенье на странице внешнеполитического ведомства в Facebook в связи с отмечаемым 3 мая Всемирным днем свободы печати.

«Роботы вряд ли заменят живых журналистов»
Президент журфака МГУ Ясен Засурский — о чутком сердце, встрече Гагарина и вере в «Известия»

«Сегодня приходится констатировать, что ситуация со свободой слова и свободой СМИ в мировом пространстве ухудшается. Фиксируем беспрецедентный масштаб нарушений прав российских журналистов, продолжаем тщательно отслеживать все подобные случаи, оперативно на них реагировать, а также обращать на них внимание профильных НПО и международных организаций, включая ОБСЕ и ЮНЕСКО», — говорится в сообщении.

Дипведомство указало на то, что ряд российских СМИ сталкивается с дискриминацией и ничем не подкрепленными обвинениями во Франции, Германии, Великобритании, США, на Украине и в странах Прибалтики.

«В нынешних условиях коронавирусной пандемии журналистская деятельность приобрела особое значение. От своевременного и точного информирования общества зависят жизни людей. Важно гарантировать журналистам свободный доступ к информации и ее свободное распространение. При этом средства массовой информации должны соблюдать принцип ответственной журналистики, публикуя лишь проверенный и объективный контент», — подчеркнули в МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Россия призывает к обеспечению свободы выражения мнения, продолжает сохранять приверженность своим международным обязательствам, развивает собственные механизмы обеспечения безопасности для журналистов, активно участвует в выработке политических решений на профильных международных площадках, а также взаимодействует в рамках информобмена по случаям нарушений прав журналистов с ЮНЕСКО и ОБСЕ.

Ранее 3 мая глава Европейской внешнеполитической службы Жозеп Боррель поздравил журналистов с Всемирным днем свободы печати. Представитель Евросоюза напомнил, как важна свобода печати и работа прессы для борьбы с дезинформацией в кризисный период.

5 апреля работники больницы в Нью-Йорке атаковали съемочную группу ВГТРК во время интервью с врачом медучреждения. Журналисты общались с Ираклием Бузиашвили, одногруппником главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко. Медик рассказывал об эпидемиологической ситуации в городе, беседа велась за территорией медцентра. В какой-то момент к ним подбежали работники учреждения и попытались сорвать интервью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Раскрыты подробности нападения на российских журналистов в Нью-Йорке
СМИ сообщили о закрытии дела об избиении журналистки «РИА Новости»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020