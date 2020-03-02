СМИ сообщили о закрытии дела об избиении журналистки «РИА Новости»

Прокуратура Парижа закрыла дело об избиении корреспондента «РИА Новости» Виктории Ивановой сотрудником городского полицейского спецназа, не найдя виновного. Об этом сообщила «РИА Новости» сама журналистка в понедельник, 2 марта.

Иванова отметила, что ей пришло соответствующее письмо с подписью прокурора. По ее словам, в нем говорится, что удалось подтвердить факты, изложенные пострадавшей во время дачи объяснений 2 марта о том, что ее ударили дубинкой, но найти того, кто именно это сделал, не получилось. «Там написано, что установить личность полицейского помешал рюкзак, скрывавший его звание и подразделение, к которому он относится», — сказала собеседница агентства.

Корреспондент добавила, что следователи вызывали для дачи объяснений глав трех подразделений, которые работали на месте, но «они также не опознали своего сотрудника».

Дело об избиении Ивановой спецназовцем передали в прокуратуру французской столицы 20 декабря 2019 года. Как сообщала тогда сама корреспондент, следователь затруднилась назвать приблизительные сроки развития дела.

Иванова освещала беспорядки во время первомайской манифестации в Париже и снимала происходящее на камеру смартфона. Полицейские, которые разгоняли протестующих, ударили ее дубинкой.

МИД России призвал власти Франции тщательно расследовать инцидент с нападением полиции на корреспондента «РИА Новости». В ведомстве отметили, что журналистку атаковали, несмотря на специальную маркировку на ее одежде, по которой ее можно идентифицировать как сотрудника прессы.

В Союзе журналистов России назвали избиение Ивановой нарушением ее прав.