В Минпромторге рассказали о производстве транспорта в 2020 году

Предприятия автопрома РФ в 2020 году на 100% будут загружены производством общественного транспорта, в частности, автобусов разного класса. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью на телеканале «Россия-24».

Министр также рассказал, что объем опережающих госзакупок автомобилей в мае-июле составит 33,5 тыс. машин,

«Мы предварительно в правительстве готовили и прорабатывали эту программу, связанную с поддержкой автопрома. Это касается и других государственных закупок, в общей сложности за май-июнь-июль должно быть реализовано порядка 33,5 тыс. автомобилей разных ведомств, организаций и, в том числе, компаний государственных и с государственным участием», — отметил он.

24 апреля президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам развития автомобильной промышленности предложил ряд мер, которые должны помочь отрасли в кризисный период. В число этих мер входят дополнительные госзакупки транспорта у автопроизводителей, а также поддержка программ льготного лизинга и автокредитования. По словам главы государства, именно автопром может стать одним из опорных при восстановлении всей экономики.