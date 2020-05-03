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В Минюсте России предложили участвовать в заседаниях суда из дома

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Министерство юстиции России готовит законопроект, предлагающий сторонам участвовать в заседаниях суда из дома или офиса через интернет. Об этом 3 мая сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«Предусматривается внедрение в работу судов всех уровней практики допуска участников дела к участию в судебном заседании не только через сложившуюся и использующуюся в настоящее время систему видеоконференц-связи, представляющую собой комплекс программно-аппаратных средств судов, но и аналогичную систему, позволяющую производить обмен информацией между судом и (другими) лицами посредством передачи видеосигналов в режиме реального времени», — сообщили в министерстве.

В онлайн-режиме будут проходить заседания по гражданским, арбитражным и административным делам. Исключением станут уголовные дела.

Ранее, 29 апреля Верховный суд России рекомендовал по возможности проводить судебные заседания по видеоконференц-связи.

28 апреля президент России Владимир Путин принял решение продлить в стране нерабочие дни с сохранением заработной платы до 11 мая включительно.

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