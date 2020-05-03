В Китае за сутки выявили два случая заражения коронавирусом

В Китае выявили всего два новых случая заражения коронавирусом за последние сутки, 28 пациентов выздоровели, летальных исходов зарегистрировано не было. Об этом сообщил госкомитет по вопросам здравоохранения страны, передает 3 мая «РИА Новости».

Из двух выявленных случаев один — ввозной. Пациента выявили в Шанхае. Еще одного заболевшего зарегистрировали в провинции Шаньси. Всего в Китае было выявлено 1672 ввозных случая коронавирусной инфекции, 451 человек всё еще болеет, состояние шестерых оценивается как тяжелое, 1221 пациент выздоровел, ни один человек, въехавший в Китай зараженным из-за границы, не умер.

«Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 877 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеет 531 человек (10 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 713 человек выписаны из больниц, 4633 скончались», — говорится в сообщении.

С 1 апреля в Китае начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки таких случаев выявлено 12, из них два — ввозные. Из-под карантина за это время выпущены 33 человека. У них тесты на коронавирус дали положительный результат, однако характерных для инфекции симптомов не наблюдалось. Под наблюдением остаются 968 бессимптомных носителей. В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не выявили ни одного случая заражения или смерти, в больницах нет ни одного пациента с коронавирусной инфекцией.

В Гонконге выявлены 1039 случаев заражения, из них четыре человека умерли, 864 выздоровели. В Макао зарегистрировали 45 случаев, на Тайване заразились 432 человека (шесть скончались, 324 вылечились).

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

При этом, согласно данным Worldometer на 3 мая, на планете зарегистрировано свыше 3,48 млн случаев заболевания, умерли более 244 тыс. человек, вылечились — 1,12 млн. По данным Университета Джонса Хопкинса за этот же день, число жертв коронавируса в мире превысило 243 тыс., общее количество зараженных достигло 3,42 млн.