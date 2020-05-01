Китай не допустил ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса

Китай отказал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в просьбе принять участие в расследовании происхождения коронавируса SARS-COV-2. Об этом апреля рассказал представитель ВОЗ в КНР Годен Галеа.

30 апреля в эфире Sky News Галеа указал, что организация запрашивала допуск расследованию с целью понять обстоятельства возникновения нового типа коронавируса и не допустить новых эпидемий. По его словам, ВОЗ не сомневается в естественном происхождении коронавируса, однако Китай также не предоставил данные о двух вирусологических лабораториях в Ухане.

«…Лабораторные записи должны быть частью любого полного доклада… Мы знаем, что национальное расследование (Китая) уже ведется, но на этой стадии мы не были приглашены к участию. ВОЗ продолжает делать запросы», - сказал Галеа.

30 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что обладает информацией о создании коронавируса в лаборатории китайского Уханя. По его словам Вашингтон ведет собственное расследование, и пока обнародовать информацию он не может.

15 апреля телеканал Fox News утечка коронавируса якобы произошла из лаборатории в Ухане.

Китай обвинения категорически отверг. Кроме того, американские ученые опровергли предположения об искусственном происхождении вируса.