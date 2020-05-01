Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Названы повышающие риск заражения коронавирусом пищевые привычки
Мир
Трамп получил данные об искусственном создании коронавируса в Китае
Наука
Совет РАН по космосу одобрил создание многоразовой ракеты-носителя
Мир
Украина ввела спецпошлины на российский уголь
Общество
В Москве перенесли сроки отключения горячей воды
Общество
Режиссер Сергей Литовец умер от коронавируса
Сюжет:

Китай не допустил ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса

0
Фото: REUTERS/Thomas Peter
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китай отказал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в просьбе принять участие в расследовании происхождения коронавируса SARS-COV-2. Об этом апреля рассказал представитель ВОЗ в КНР Годен Галеа.

Дело вирусологов: новые факты о лабораторном происхождении источника COVID-19
Рискованные эксперименты по созданию инфекционных клонов в китайском Ухане продолжались, несмотря на мораторий

30 апреля в эфире Sky News Галеа указал, что организация запрашивала допуск расследованию с целью понять обстоятельства возникновения нового типа коронавируса и не допустить новых эпидемий. По его словам, ВОЗ не сомневается в естественном происхождении коронавируса, однако Китай также не предоставил данные о двух вирусологических лабораториях в Ухане.

«…Лабораторные записи должны быть частью любого полного доклада… Мы знаем, что национальное расследование (Китая) уже ведется, но на этой стадии мы не были приглашены к участию. ВОЗ продолжает делать запросы», - сказал Галеа.

30 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что обладает информацией о создании коронавируса в лаборатории китайского Уханя. По его словам Вашингтон ведет собственное расследование, и пока обнародовать информацию он не может.

15 апреля телеканал Fox News утечка коронавируса якобы произошла из лаборатории в Ухане.

Китай обвинения категорически отверг. Кроме того, американские ученые опровергли предположения об искусственном происхождении вируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Washington Post узнала о вариантах США по наказанию Китая за коронавирус
Лавров осудил попытки США предъявить Китаю претензии из-за пандемии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020