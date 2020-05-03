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В Приморье пьяный водитель на внедорожнике въехал в толпу

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Фото: скриншот с видео
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В городе Артем в Приморье водитель внедорожника сбил несколько человек, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел 2 мая на улице Ульяновской.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что после аварии автомобиль оказался в овраге.

По словам очевидцев, водитель — молодой человек, который после шашлыков и распития алкоголя с друзьями выехал покататься в город.

В какой-то момент авто врезалось в пешеходов, пострадали мать и маленький ребенок.

Обстоятельства ДТП выясняются.

1 мая в ГИБДД анонсировали массовые проверки по выявлению нарушений в период майских праздников. Проверки нацелены в том числе на пресечение управления автотранспортом нетрезвыми водителями.

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