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ГИБДД пообещала массовые проверки водителей на майских праздниках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Массовые проверки по выявлению нарушений правил дорожного движения проведут в России в период майских праздников. Об этом сообщили в ГИБДД России в пятницу, 1 мая.

«В период майских праздников запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, нацеленных, в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, которые находятся в состоянии опьянения», — сообщили ТАСС в ведомстве.

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В ГИБДД подчеркнули, что лояльного отношения к нетрезвым водителям нет и не может быть, особенно в существующей эпидемиологической ситуации в стране. Контроль за состоянием автовладельцев будет особенно строгим.

Пристальное внимание к проблеме вождения в состоянии алкогольного опьянения связано со статистикой аварийности. Отмечается, что за неполные четыре месяца текущего года количество ДТП, связанных с управлением транспорта в нетрезвом виде, увеличилось на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего произошло почти 3 тыс. таких автоаварий, в которых погибли 650 человек. Это на 20,8% больше, чем за такой же промежуток в 2019 году.

«Именно это нарушение стало причиной каждого десятого ДТП и каждого четвертого смертельного случая», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве призвали всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными к данной проблеме и сообщать полиции о водителях, которые ведут себя неадекватно на дорогах. На подобные обращения будут незамедлительно, подчеркнули в ГИБДД.

Сотрудники полиции будут нести службу в усиленном режиме до особого распоряжения.

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