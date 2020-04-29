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Следователи проверяют гибель главы нижегородского управления ГИБДД

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Фото: РЕН ТВ
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Следователи проводят доследственную проверку по факту смерти начальника управления ГИБДД по Нижегородской области Павла Ржевского. Об этом в среду, 29 апреля. Сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.

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«Следователи СК работают на месте происшествия. Проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства и причины произошедшего», — цитирует «РИА Новости» сообщение регионального Следственного управления СК России.

В Главном управлении МВД по области также инициирована служебная проверка по факту случившегося.

Как стало известно, тело Ржевского было обнаружено в здании ГИБДД на улице Стрелка. По данным РЕН ТВ, правоохранитель покончил с собой в рабочем кабинете.

Сообщается, что 20 апреля он подал в отставку. Причины данного решения неизвестны. За два дня до этого, по данным агентства, его заместитель Алексей Сатов был помещен под домашний арест в рамках расследования дела о превышении должностных полномочий. По данным следствия, Сатов приказал подчиненному подделать ДТП, в результате чего к ответственности был привлечен невиновный в аварии водитель.

Ныне покойный Ржевский занимал должность начальника управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Нижегородской области с июня 2014 года.

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