Украинский журналист придумал способ борьбы с русским языком

Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов рассказал, как обманывал русскоговорящих жителей страны, и призвал бороться с «русификацией».

На своем YouTube-канале 2 мая Дроздов отметил, что не переносит, когда украинцы разговаривают на русском языке. На примере Львова он указал, что русскоговорящих туристов-украинцев стало больше.

По словам Дроздова, его раздражают львовские официанты, которые могут ответить на русском языке.

Сам журналист похвастался, что не избегает тех, кто не владеет мовой, а намеренно их обманывает. Так, если русскоговорящий турист у него спрашивает дорогу во Львове, Дроздов целенаправленно отправляет его в противоположном направлении.

«Один хотел пройти с Коперника до площади Рынок, там 100 м идти. Я его посадил на трамвай, отправил на вокзал», — рассказал журналист.

Таким же способом Дроздов призвал бороться с «москальщиной» всех остальных украинцев.

Остап Дроздов не раз делал резонансные, скандальные заявления.

Так, в октябре прошлого года он призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик и сравнил их с животными.