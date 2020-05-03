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В Хьюстоне в результате крушения вертолета погиб полицейский

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Фото: www.abc15.com
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В результате крушения полицейского вертолета в американском Хьюстоне погиб офицер, еще один находится в тяжелом состоянии. Об этом 2 мая сообщил на брифинге мэр города Сильвестр Тернер, передает телеканал ABC.

Инцидент произошел в ночь на субботу. Сотрудники правопорядка вылетели на вызов после сообщений об обнаружении тел в заливе, после чего вертолет упал в районе жилых зданий. При этом пилоту удалось избежать столкновения с домами.

Уточняется, что после падения оба правоохранителя были живы, их экстренно госпитализировали. Однако в больнице 35-летний офицер Джейсон Нокс скончался.

25 апреля три человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в долине Гошут в американском штате Невада. По предварительным данным, погибшие — члены одной семьи: мужчина, женщина и ребенок.

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