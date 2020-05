В Хьюстоне в результате крушения вертолета погиб полицейский

В результате крушения полицейского вертолета в американском Хьюстоне погиб офицер, еще один находится в тяжелом состоянии. Об этом 2 мая сообщил на брифинге мэр города Сильвестр Тернер, передает телеканал ABC.

Инцидент произошел в ночь на субботу. Сотрудники правопорядка вылетели на вызов после сообщений об обнаружении тел в заливе, после чего вертолет упал в районе жилых зданий. При этом пилоту удалось избежать столкновения с домами.

Уточняется, что после падения оба правоохранителя были живы, их экстренно госпитализировали. Однако в больнице 35-летний офицер Джейсон Нокс скончался.

Officer Jason Knox, 35, was sworn in as a HPD officer in June 2012.



He was assigned to the Midwest Patrol Division and the Office of Public Affairs before joining the Air & Marine Division in January 2019.



He will be missed. pic.twitter.com/9HoJ2y3WkS