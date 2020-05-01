На Украине два человека погибли при крушении одномоторного самолета

Одномоторный самолет разбился в пятницу в Днепропетровской области Украины, погибли два человека. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте украинской государственной службы по чрезвычайным ситуациям 1 мая.

Сообщение о происшествии поступило к спасателям в 16:26 по местному времени (совпадает с московским). Самолет упал неподалеку от улицы Березинская, вне населенного пункта.

В экстренной службе «103» спасателям уточнили, что это был одномоторный четырехместный самолет «ГРУМАН» (Grumman), который, упав, загорелся. Пожар потушили в 17:10 мск.

Ранее, 18 апреля, легкомоторный самолет потерпел крушение в Хабаровском крае, жертвами аварии стали три человека. Он упал в 700 метрах от села Лесное.

По данным «Известий», воздушного судном владел бизнесмен Карабут Илья, занимавшийся торговлей оптовыми изделиями, применяемыми в медицинских целях.