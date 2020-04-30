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Найдено тело одного погибшего в крушении вертолета НАТО у берегов Греции

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Фото: commons.wikimedia.org/Dennis Jarvis
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Тело одного погибшего обнаружили в зоне крушения вертолета НАТО в Ионическом море. Об этом 29 апреля сообщило издание Militaire.

Факт крушения подтвердили и в министерстве национальной обороны Канады. Как сообщило ведомство на своей странице в Twitter, связь с воздушным судном прервалась в среду, 29 апреля, когда вертолет участвовал в учениях союзников у берегов Греции.

Палубными вертолетами CH-148 Cyclone в ВМС Канады недавно начали заменять устаревшие машины CH-124 Sea King. Рухнувший вертолет базировался на канадском фрегате Fredericton, который входит в состав постоянной группировки НАТО в регионе SNMG2.

Вертолет рухнул в море 29 апреля в 85 км к западу от Кефалонии в районе полетной информации Италии (Flight Information Region, FIR). Это примерно в 20 морских милях за пределами района полетной информации Афин, пишет сайт kp.ru.

В районе бедствия работают итальянские и турецкие фрегаты, а также другие корабли НАТО. По предварительным данным, на борту вертолета было шесть человек. Тело одного погибшего уже найдено, отмечает телеканал «Звезда». Судьба других людей, находившихся на борту, не уточняется, пишет НСН.

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