Три человека погибли при крушения легкомоторного самолета в Неваде

Три человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в долине Гошут в американском штате Невада. Об этом сообщает издание Elko Daily.

Шериф округа Элко рассказал, что авария произошло в ночь на субботу, 25 апреля. По предварительным данным, погибшие члены одной семьи: мужчина, женщина и ребенок.

Их самолет Beechcraft пытался приземлиться по неизвестным причинам, но в результате упал. Обломки самолета и тела погибших были обнаружены примерно в 32-40 км от границы штата Юта. Их личности скрываются в ожидании уведомления о ближайших родственниках.

Отмечается, что офис шерифа совместно с Федеральным управлением авиации США и Национальным советом по безопасности на транспорте проведут расследование.

18 апреля сообщалось, что легкомоторный самолет предпринимателя Ильи Карабута упал в 700 метрах от села Лесное Хабаровского края. Четыре человека погибли. Причиной крушения частного самолета стали действия летчика.