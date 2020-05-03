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Отец умершего во время домашних родов ребенка обвинил в трагедии COVID-19
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Отец умершего во время домашних родов ребенка обвинил в трагедии COVID-19

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В Москве ребенок скончался во время домашних родов, сообщил 2 мая РЕН ТВ.

По данным телеканала, у 27-летней жительницы столицы Валерии Б. роды продолжались около пяти часов. Но ни женщина, ни ее супруг за помощью медиков не обращались.

В результате новорожденный скончался.

По словам отца умершего ребенка, от услуг медиков пара отказалась из-за коронавируса. Однако, судя по странице москвички в соцсетях, она давно интересовалась темой домашних родов.

Причины и обстоятельства трагедии выясняют правоохранители. Роженица отправлена в больницу.

В декабре прошлого года сообщалось, что в Санкт-Петербурге новорожденный умер при домашних родах. У 28-летней женщины начались схватки, и к ней на помощь приехала пенсионерка, работавшая акушером. Она помогала ей родить малыша, но младенец скончался.

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