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В Петербурге новорожденный умер во время домашних родов

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Новорожденный умер при домашних родах в Санкт-Петербурге. Об этом 24 декабря сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник.

ЧП произошло вечером 23 декабря в квартире одного и домов на улице Лидии Зверевой в Приморском районе города. У 28-летней женщины начались схватки, и к ней на помощь приехала пенсионерка, работавшая акушером. Она помогала ей родить малыша, но в результате младенец скончался. Роженицу госпитализировали в Первый медицинский университет имени Павлова. Тело ребенка направили в морг для установления точной причины смерти.

Как пишет сайт kp.ru, 64-летняя женщина за свои услуги взяла с 28-летней женщины 80 тыс. рублей. По имеющимся данным РЕН ТВ, семья, в которой произошла трагедия, является благополучной и на учете не состоит. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

В конце ноября сообщалось, что уоловное дело возбуждено по факту смерти ребенка после родов в домашних условиях в Ростове-на-Дону. Мать рожала ребенка в ванной.

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