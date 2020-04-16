Прямой эфир

Бросившую новорожденную дочь в кустах жительницу Подмосковья осудили на 8 месяцев

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд в Подмосковье приговорил 33-летнюю жительницу городского округа Раменское, которая осенью оставила новорожденную дочь на улице в мороз, к восьми месяцам в колонии-поселении. Об этом сообщает пресс-служба областного главка Следственного комитета России в четверг, 16 апреля.

Женщину признали виновной по статье ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности». Она полностью признала вину и раскаялась в содеянном.

По данным СК, в конце ноября 2019 года женщина оставила свою новорожденную дочь, завернутую в одеяло, на земле вблизи одного из домов в поселке Дружба Раменского района. На том момент температура воздуха на улице составляла –5 градусов. Девочку нашли прохожие, ее доставили доставлена в ГБУЗ МО «Раменское ЦРБ», где оказали медицинскую помощь.

Позже, 25 ноября, мать сама пришла к следователям и рассказала, что оставила дочь у знакомой. Однако на допросе женщина призналась, что не хотела воспитывать ребенка и бросила его в кустах. После этого ей предъявили обвинение в покушении на убийство новорожденной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мать брошенного в Подмосковье младенца пришла к следователям
Мать оставленных в Шереметьево детей подала в суд на бросившего их отца

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020