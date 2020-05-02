Пилотажные группы Пентагона совершили полет в честь медиков

Пилотажные группы Blue Angels ВМС США и Thunderbirds ВВС США провели полеты над Атлантой, Балтимором и Вашингтоном в честь борющихся с коронавирусом медиков. Об этом сообщается 2 мая в Twitter ВВС.

Акция проходила с 11:30 до 14:00 по местному времени (с 18:30 до 21:00 мск). При этом жителей городов призвали наблюдать за полетом из дома, не нарушая карантин.

Ранее эти пилотажные группы совершили полет над штатами Нью-Йорк, Нью-Джерси и Пенсильвания. Эти регионы США более других пострадали от эпидемии.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 2 мая, число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 3,3 млн, умерли 240 654 пациента.

США занимают первое место по числу заражений — более 1,2 млн.