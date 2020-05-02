Минздрав Франции назвал число погибших от коронавируса

Во Франции число погибших от заболеваний, вызываемых коронавирусной инфекцией, достигло с начала эпидемии 24 760. Об этом сообщает в субботу, 2 мая, министерство здравоохранения страны.

Среди них почти 15 487 умерли в больницах, еще 9 273 смерти, связанных с коронавирусом, подтвердили в социально-медицинских учреждениях.

За минувшие сутки в стране зарегистрировали 453 новых обращения в связи с подозрением на коронавирус.

С начала эпидемии в стране 50 562 человека, которые обратились за помощью врачей, были выписаны из медицинских учреждений и признаны здоровыми.

Сейчас в больницах находятся 25 827 заразившихся, в реанимации и отделениях интенсивной терапии — 3827 пациентов. С учетом остальных тяжелобольных, в реанимациях и отделениях интенсивной терапии пребывают 6426 пациентов, что составляет «126% от изначальной вместимости в количестве 5 тыс. коек».

По данным Worldometer на 2 мая, число случаев коронавируса во Франции составляет 167 346, погибших от этой инфекции — 24 594, а вылечившихся — 50 212.

Во Франции с 17 марта действуют ограничения на передвижение граждан, которые начнут отменять с 11 мая, но с некоторыми ограничениями.