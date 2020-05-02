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В ВС РФ и военных учебных заведениях выявили более 2,9 тыс. заразившихся коронавирусом
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В ВС РФ и военных учебных заведениях выявили более 2,9 тыс. заразившихся коронавирусом

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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В Вооруженных силах и военных учебных заведениях России общее число зараженных коронавирусом возросло до 2,9 тыс., ранее сообщалось о более 2,7 тыс. Об этом говорится в бюллетене Минобороны, опубликованном на сайте ведомства в субботу.

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«В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах РФ в период с марта по 2 мая установлено 1177 военнослужащих с положительными результатами», — отмечается в сообщении.

Кроме того, коронавирус выявили у 209 воспитанников довузовских учебных заведений, в высших учебных заведениях — 1195 случаев и 322 случая — среди гражданского персонала.

Ранее, 30 апреля, стало известно, что 122 человека в армии и учебных заведениях Минобороны вылечились от коронавируса. За день до этого зараженных было более 2,6 тыс.

Министерство ввело в эксплуатацию для борьбы с COVID-19 шесть многофункциональных медцентров, которые снабдили необходимой медицинской техникой: аппаратами ИВЛ, УЗИ и компьютерными томографами.

На фоне пандемии учебный год в довузовских образовательных учреждениях и вузах ведомства заканчивается досрочно — до 30 апреля и 5 мая соответственно. Исключение составляют только находящиеся на карантине: они отправятся домой после его завершения.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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