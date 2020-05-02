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В Великобритании скончались более 28 тыс. человек после заражения коронавирусом

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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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За сутки в Великобритании скончался 621 человек, зараженный коронавирусом. Общее число смертей достигло 28,131 тыс. Об этом 2 мая сообщает SkyNews со ссылкой на британское правительство.

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За последние сутки в стране коронавирус был выявлен у 4,806 тыс. человек, общее число заразившихся составило 182,26 тыс.

29 апреля стало известно, что Великобритания вышла на третье место в мире по количеству смертей от коронавирусной инфекции.

25 апреля сообщалось, что количество летальных исходов от коронавируса в Великобритании превысило 20 000.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире

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