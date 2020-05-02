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В Москве наведут порядок на более 1,5 тыс. могилах солдат ВОВ

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Более 1,5 тыс. могил солдат Великой Отечественной войны (ВОВ) приведут в порядок в Москве на 136 подведомственных ГБУ «Ритуал» кладбищах в рамках мероприятий по подготовке к празднованию 75-летия Победы. Об этом заявили «РИА Новости» в пресс-службе ритуального агентства в субботу, 2 мая.

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Уберут как паспортизированные, так и непаспортизированные захоронения ветеранов Великой Отечественной войны. Работы проведут с соблюдением предписанных мер предосторожности.

В «Ритуале» напомнили, что до окончания режима повышенной готовности столичные кладбища открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронных процессиях.

На время запрета посещения городских кладбищ москвичи смогут заказать дистанционные услуги в интернете на официальном сайте ГБУ «Ритуал». Сотрудники учреждения занимаются благоустройством кладбищ в штатном режиме.

Ранее, 9 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о временном порядке посещения столичных кладбищ на период самоизоляции в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

В Русской православной церкви назвали это решение ожидаемым и разумно обоснованным.

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