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Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню и оттуда обратится к россиянам

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и выступит с обращением к гражданам. Об этом 2 мая в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Фрагмент передачи опубликовал в своем Instagram журналист Павел Зарубин.

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«Мы ожидаем, что 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и оттуда обратится ко всем россиянам», — сказал Песков.

16 апреля в связи с распространением коронавируса президент РФ Владимир Путин принял решение перенести торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства подчеркнул, что празднование состоится позже, пока же главное — позаботиться о здоровье людей.

28 апреля стало известно, что в честь Дня Победы боевая авиация пролетит над 12 городами Западного военного округа. Более 100 боевых самолетов и вертолетов совершат полеты над центральными площадями Санкт-Петербурга, Курска, Орла, Воронежа, Белгорода, Калининграда и других.

Также 9 мая в российских городах состоится праздничный салют.

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