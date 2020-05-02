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Врач связал рост заболеваемости COVID в Москве с числом проводимых тестов

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
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Увеличение роста инфицированных коронавирусом в Москве связано с количеством проводимых тестов и скоростью подтверждения результатов. Об этом заявил врач-физиотерапевт Семен Гальперин.

При этом специалист отметил, что рост эпидемии также продолжается.

«Соответственно, по всем законам развития инфекционного заболевания эпидемия не прекратится, пока значительное число людей не переболеет или не выработается так называемый популяционный иммунитет», — сообщил он телеканалу РЕН ТВ в субботу, 2 мая.

Ранее в субботу в оперштабе сообщили, что скорость подтверждения результатов тестов на коронавирус в Москве увеличилась в несколько раз.

Количество проводимых исследований на COVID-19 увеличилось в два раза, исследования проводят городские, федеральные и частные лаборатории. Силами всех лабораторий проводится более 40 тыс. анализов в день.

В России за прошедшие сутки диагностировали 9623 новых случая заражения коронавирусом. По состоянию на 2 мая в стране зарегистрировано 124 054 случая коронавируса в 85 регионах. Погибли 1222 пациента, выздоровели 15 013 человек.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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