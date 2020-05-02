Синоптики спрогнозировали первые весенние грозы в Москве

В столичном регионе первые очаговые весенние грозы прогремят в воскресенье, 3 мая. Об этом сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

Средняя температура апреля оказалась почти на два градуса ниже положенной и только начинает возвращаться в климатическое русло. Кроме того, в ближайшие сутки она на 3–4 градуса превысит климатическую норму.

«С 70%-ной вероятностью в столичном регионе с задержкой прогнозируются первые очаговые весенние грозы, сезон которых обычно открывается с 15 апреля», — сказано в сообщении.

Также синоптики сообщили, что столбики термометров могут достигнуть 20-градусной отметки, а усиливающиеся восходящие потоки могут спровоцировать появление молний.

30 апреля сообщалось, что в нескольких регионах Центрального федерального округа России в майские праздники установится теплая погода.