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Синоптики спрогнозировали первые весенние грозы в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В столичном регионе первые очаговые весенние грозы прогремят в воскресенье, 3 мая. Об этом сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

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Средняя температура апреля оказалась почти на два градуса ниже положенной и только начинает возвращаться в климатическое русло. Кроме того, в ближайшие сутки она на 3–4 градуса превысит климатическую норму.

«С 70%-ной вероятностью в столичном регионе с задержкой прогнозируются первые очаговые весенние грозы, сезон которых обычно открывается с 15 апреля», — сказано в сообщении.

Также синоптики сообщили, что столбики термометров могут достигнуть 20-градусной отметки, а усиливающиеся восходящие потоки могут спровоцировать появление молний.

30 апреля сообщалось, что в нескольких регионах Центрального федерального округа России в майские праздники установится теплая погода.

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