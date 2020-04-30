Москвичам пообещали дождь на 9 мая

9 мая в Москве ожидается нежаркая погода, ветер и кратковременные дожди, сообщил в четверг, 30 апреля, «РИА Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В среднем температура будет около климатической нормы, около средних многолетних значений. При переменной облачности в дневные часы местами пройдут кратковременные дожди. Довольно неприятный северо-западный ветер, 5–10 м/с», — приводит агентство его слова.

Леус также добавил, что ночные температуры составят +5–7 градусов, в дневные часы — около 15 градусов тепла.

Ранее в этот же день в Гидрометцентре спрогнозировали теплый май практически на всей территории России, но особенно теплым месяц будет в регионах на юге европейской части страны, в Уральском федеральном округе (УФО) и в Западной Сибири.