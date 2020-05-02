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В Узбекистане при прорыве дамбы погибли двое детей

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В Узбекистане после прорыва дамбы водохранилища погибли двое детей, еще 56 пострадавших жителей госпитализированы. Об этом 2 мая сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.

«В ходе ликвидации последствий наводнения были найдены брат и сестра: 14-летняя девочка и 9-летний мальчик, 56 пострадали и госпитализированы», — говорится в заявлении.

Инцидент произошел в ночь на 1 мая в Сырдарьинской области, в результате нанесен урон жилым домам, коммуникационным сетям и сельскохозяйственным угодьям.

Кроме того, около 70 тыс. жителей окрестностей были эвакуированы в безопасные места, их обеспечивают питанием, лекарствами и временным убежищем.

На место ЧП ранее прибыл президент Узбекистан Шавкат Мирзиеев. Власти также создали специальную комиссию по расследованию происшествия.

17 апреля в Тюмени нижний ярус набережной оказался затоплен в результате паводка.

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