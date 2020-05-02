Звезда «Матрицы» попал под машину в США
Актер Джо Пантолиано, известный по ролям в «Матрице» и сериале «Клан Сопрано», госпитализирован с тяжелыми травмами после ДТП, пишет TMZ.
Как рассказала супруга актера, инцидент произошел, когда они гуляли всей семьей. С расположенной рядом трассы вылетел Porsche и сбил Пантолиано, следом в авто врезалась еще одна машина.
От удара актер пролетел несколько метров и ударился о забор. Его госпитализировали с травмами головы и конечностей.
В первой части «Матрицы» Пантолиано сыграл предателя Сайфера.
8 апреля пианист Лука Сафронов-Затравкин рассказал, что его отец, художник Никас Сафронов, попал в ДТП в день своего рождения.