Звезда «Матрицы» попал под машину в США

Актер Джо Пантолиано, известный по ролям в «Матрице» и сериале «Клан Сопрано», госпитализирован с тяжелыми травмами после ДТП, пишет TMZ.

Как рассказала супруга актера, инцидент произошел, когда они гуляли всей семьей. С расположенной рядом трассы вылетел Porsche и сбил Пантолиано, следом в авто врезалась еще одна машина.

От удара актер пролетел несколько метров и ударился о забор. Его госпитализировали с травмами головы и конечностей.

В первой части «Матрицы» Пантолиано сыграл предателя Сайфера.

8 апреля пианист Лука Сафронов-Затравкин рассказал, что его отец, художник Никас Сафронов, попал в ДТП в день своего рождения.