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Россия с 2021 года увеличит число пусков пилотируемых «Союзов» к МКС

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Фото: commons.wikimedia.org
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Россия запустит в 2021–2023 годах к Международной космической станции (МКС) по три пилотируемых корабля «Союз» в год — это на один больше, чем в 2020 году. Об этом 2 мая сообщает «РИА Новости».

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Уточняется, что 9 апреля уже состоялся один из пусков текущего года.

Согласно материалам, оказавшимся в распоряжении агентства, в 2021 году запуски должны быть реализованы в апреле, сентябре и декабре, в 2022-м старты запланированы в марте, сентябре и октябре, а в 2023-м — в марте, июне и сентябре.

Кроме того, в декабре 2021 года два космических туриста, заключивших контракт с американской компанией Space Adventures, полетят на корабле «Союз МС-20» к МКС и смогут там встретить Новый год.

19 апреля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что пуски российских ракет «Союз», приостановленные из-за коронавируса, возобновятся в сентябре.

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