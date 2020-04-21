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Вернувшийся с МКС космонавт провел эксперимент по высадке на Марс

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Вернувшийся с МКС космонавт Олег Скрипочка в ходе наземного эксперимента доказал способность работать на Марсе после четырехдневного отдыха от полета. Об этом во вторник, 21 апреля, рассказали в пресс-службе Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

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«Вернувшийся 17 апреля 2020 года из 205-суточного космического полета Олег Скрипочка принял участие в эксперименте «Созвездие», который направлен на оценку выполнения космонавтами сложной операторской деятельности после длительного пребывания на МКС на специализированном тренажере «Выход-2», — говорится в сообщении.

В процессе эксперимента Скрипочка должен был осуществлять шаги, связанные с выходом на поверхность другой планеты: открытие выходного люка, подъем и спуск по лестнице и работу с инструментом.

Эксперимент выявил способность космонавта выполнять тяжелую деятельность с физическими нагрузками.

В настоящее время Олег Скрипочка проходит послеполетное медицинское обследование и реабилитацию в Звездном городке. Он находился на борту МКС в течение 205 суток. Российский космонавт прибыл станцию 25 сентября 2019 года и покинул ее 17 апреля.

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