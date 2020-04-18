Прямой эфир

Глава NASA назвал дату первого пилотируемого пуска корабля США к МКС

0
Фото: Global Look Press/Spacex
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый за долгое время пилотируемый запуск американского космического корабля США к Международной космической станции (МКС) запланирован на 27 мая. Об этом глава национального космического агентства США NASA Джим Брайденстайн написал в своем Twitter.

Космический привет: Путин призвал не списывать проблемы отрасли на COVID-19
Президент накануне Дня космонавтики связался с МКС, а также провел телефонные переговоры с американским лидером

«27 мая NASA вновь запустит астронавтов на американской ракете с американской земли!» — написал Брайденстайн.

Он отметил, что будет запущена ракета Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon.

В марте начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов рассказал, что космонавт Андрей Борисенко, отобранный для новой миссии к Международной космической станции (МКС), может отправиться в космос на новом американском корабле. Однако это возможно, только если Соединенные Штаты убедят российскую сторону в безопасности своих кораблей.

В 2011 году NASA прекратило собственные пилотируемые полеты после завершения эксплуатации кораблей многоразового использования. Американцев на МКС доставляли российские корабли «Союз».

Кроме России и США кораблями для доставки обладает Китай, однако его доступ к МКС ограничен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Аварийная сигнализация сработала на американском сегменте МКС
Астронавт оценил шансы попадания COVID-19 на МКС

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020