Астронавт оценил шансы попадания COVID-19 на МКС

Шансы на попадание новой коронавирусной инфекции на Международную космическую станцию (МКС) с прибывшим туда 9 апреля экипажем практически нулевые. Об этом заявил астронавт НАСА, член экипажа МКС-62/63 Кристофер Кэссиди.

В ходе телебрифинга астронавт заявил, что всё возможно, но он уверен в том, что новая команда в составе россиян Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и его самого не могла привезти COVID-19 на МКС.

Кэссиди отметил, что прибыл в Россию в конце февраля. В первую неделю марта вся предполетная подготовка велась только на тренировочной базе, а общение касалось только людей, непосредственно причастных к старту.

«Мы очень строго этому следовали… Не было практически никакого взаимодействия между нашим экипажем и людьми из внешнего мира», — добавил астронавт.

Также Кэссиди отметил, что эта миссия ощущается иначе, так как астронавты покинули Землю в период глобального кризиса. Он сравнил мировой карантин с тем, который проходят астронавты и космонавты перед космическим стартом. Также он высказал сожаления в связи с происходящим в мире.

Накануне на МКС прибыли космонавты «Роскосмоса» Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Кристофер Кэссиди. Экипаж стартовал с космодрома Байконур 8 апреля на пилотируемом корабле «Союз МС-16» с ракетой-носителем «Союз 2.1а». Теперь новоприбывшие работают вместе с россиянином Олегом Скрипочкой и американцами Эндрю Морганом и Джессикой Меир.

10 апреля летчик-космонавт Герой России Андрей Борисенко рассказал «Известиям», насколько защищены космические корабли, Международная космическая станция (МКС) и сами космонавты от коронавируса в условиях пандемии на Земле.