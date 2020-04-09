Полет робота «Федор» на МКС стал одним из главных IT-инфоповодов 2019 года

Полет российского робота «Федора» на международную космическую станцию (МКС) признан системой мониторинга и анализа СМИ «Медиалогия» самым резонансным событием в России в области робототехники. Об этом свидетельствуют данные из отчета «Инфоповод 2019. ИТ-Телеком», опубликованном на сайте «Медиалогии».

Победителем этом номинации стала компания-разработчик робота НПО «Андроидная техника», передает «РИА Новости».

«Полет FEDOR доказал еще раз, что Россия является лидером в освоении Космоса. В 1961 году Юрий Гагарин ― советский космонавт, стал первым человеком в Космосе, в 2019 году робот FEDOR – российский робот, стал первым роботом, успешно выполнившим космический полет», ― прокомментировал разработчик отчет «Медиалогии».

Робот отправится на МКС 22 августа и провел в космосе 14 дней. За это время он выполнил несколько задач под управлением космонавта Александра Скворцова.

«Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС как робот-спасатель. Робот первым в мире из ему подобных научился садиться на шпагат. В 2018 году был создан выставочный образец «Федора» для ВДНХ.