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Космонавт Борисенко может полететь на МКС на новом американском корабле

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Российский космонавт Андрей Борисенко, отобранный для новой миссии к Международной космической станции (МКС), может отправиться в космос на новом американском корабле. Об этом 6 марта рассказал начальник Центра подготовки космонавтов Герой России Павел Власов.

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По его словам, группа российских космонавтов для полета на американских кораблях уже отобрана. Однако полеты станут регулярными только когда NASA убедит «Роскосмос» в безопасности своих кораблей.

В 2011 года после выведения из эксплуатации Space Shuttle, на МКС астронавтов и космонавтов доставляют только российские «Союзы». К настоящему времени американцы разработали еще два пилотируемых корабля - Crew Dragon от SpaceX и Starliner от Boeing.

По словам Власова, введение их в эксплуатацию позволит доставлять людей к МКС по бартеру. То есть часть астронавтов полетит на «Союзе», а несколько космонавтов на американских кораблях.

«Один из кандидатов - Андрей Борисенко. Но если у NASA затянутся испытания кораблей, то будет логично дать Борисенко слетать вместо этого на «Союзе», - цитирует его «РИА Новости».

По словам главы Центра подготовки, пока российским космонавтам делать в США нечего, так как испытания кораблей еще не завершены и их безопасность вызывает сомнения.

МПока та статистика, которая у них есть, уверенности не вселяет.Кстати, наши космонавты полетят на американских кораблях не пилотами. У них там не будет командирских функций», - добавил он

В марте 2019 года корабль Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. Позже в космос отправился и Starliner, но пристыковаться к МКС так и не смог.

В январе ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» представила проект прямого полета на Луну многоразового корабля без посадки на окололунной станции. Система получила название «Рывок-2».

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