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NASA представило новый марсоход Perseverance

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Фото: mars.nasa.gov
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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило мировому сообществу новую модель марсохода, который отправится покорять Красную планету летом 2020 года. Об этом в четверг, 5 марта, сообщается на официальной странице космического вездехода в Twitter.

«Меня зовут Perseverance. Я отправляюсь на Марс для исследовательской миссии по поиску признаков древней цивилизации и для тестирования новых технологий, которые позволят ученым помочь собрать новые образцы горных пород для их будущего возвращения на планету Земля», — отмечают представители аэрокосмического агентства в официальном блоге от лица планетохода.

Согласно данным сайта космической миссии «Марс-2020», марсоход будет отправлен на планету в июле-августе текущего года, а его официальное приземление ожидается 18 февраля 2021 года.

Имя победителя было выбрано в результате семимесячного американского общенационального конкурса, который завершился 5 марта. Среди 20 тыс. школьников, написавших эссе для обоснования названия, среди 155 финалистов был выбран победитель из 7 класса школы города Спрингфилд (штат Вирджиния) по имени Алекс Мазер. В беседе с CNN мальчик рассказал о своих амбициях и желании стать космическим ученым.

Марсоходу было присвоено имя «Perseverance», что в переводе на русский язык обозначает «настойчивость».

Ранее специалисты NASA при анализе фотоснимков поверхности Марса обнаружили странную дыру диаметром около 35 метров.

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