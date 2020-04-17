Аварийная сигнализация сработала на американском сегменте МКС

Перед расстыковкой пилотируемого корабля «Союз МС-15» с Международной космической станцией (МКС) на американском сегменте станции сработала аварийная сигнализация, сообщает «РИА Новости».

В ночь на 17 апреля «Союз» с космонавтом Олегом Скрипочкой и астронавтами NASA Эндрю Морганом и Джессикой Меир отстыковался от модуля «Звезда» и отправился на Землю.

На МКС остались до 22 октября россияне Анатолий Иванишвиши, Иван Вагнер и американец Кристофер Кэссиди.

Примерно за 10 минут до отстыковки специалист Хьюстонского центра управления полетами сообщил Кэссиди, который возглавил экипаж МКС после ухода Скрипочки, о срабатывании аварийной сигнализации на американском сегменте.

Ситуация не помешала расстыковке корабля. Причина срабатывания аварийного сигнала пока выясняется

Отсек с экипажем «Союза МС-15» должен войти в атмосферу Земли в 7:53 мск.

10 апреля летчик-космонавт Андрей Борисенко рассказал «Известиям», насколько защищены космические корабли, МКС и сами космонавты от коронавируса в условиях пандемии на Земле.