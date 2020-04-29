Российский космонавт рассказал о жизни плесени на МКС

Обычная земная плесень обитает на борту Международной космической станции (МКС) и в условиях невесомости чувствует себя неплохо. Об этом рассказал в среду, 29 апреля, российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков в ходе онлайн-лекториума в рамках Всероссийского конкурса «Большая перемена».

«На борту космический станции жизни хватает помимо людей», — объяснил он. Как отметил космонавт, люди привезли в космос микробиологическую флору — грибы, микробы и плесень. При этом плесень периодически появляется, но она «обычная наша плесень, земная», сказал он, сообщает РЕН ТВ.

По словам космонавта, он и его коллеги регулярно обрабатывают появившуюся плесень и уничтожают.

Как ранее в апреле признался российский космонавт Федор Юрчихин, больше всего на орбите он хотел посидеть на стуле и попить чай из чашки.