Назван способ «удалиться» из интернета

Удалить свой профиль из интернета можно, написав письмо в техподдержку нужных сервисов, однако полностью уничтожить данные о себе в Сети невозможно, рассказал 2 мая агентству «Прайм» гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Он указал, что в РФ действуют законы «Об информации» и «О персональных» данных, которые дают гражданину право обратиться в компанию, обрабатывающую эти данные и попросить прекратить их хранить.

Для этого нужно отправить заявление на адрес компании или через техподдержку.

Однако есть и несколько «но», отметил эксперт. По словам Щельцина, компании прекращают обработку данных не сразу, а по истечении срока доступа для правоохранителей, причем они могут затягивать этот процесс, из-за чего личная информация может быть не удалена полностью, а лишь скрыта из публичного пространства.

«Также можно удалить не только первоисточник хранения информации, но и посредством закона о «праве на забвение» повлиять на агрегаторы, которые могут продолжать показывать информацию, даже если на оригинальном сайте она убрана. Нужно написать заявление непосредственно в поисковики», — добавил Щельцин.

В целом, специалист посоветовал публиковать меньше данных о себе.

29 апреля стало известно, что 64% россиян пытались удалять свои личные данные с сайтов или из социальных сетей. Об этом свидетельствуют данные опроса «Лаборатории Касперского». Эксперты рассказали, как сохранить приватность в Сети.