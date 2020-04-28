Штраф за оскорбление в интернете предложили увеличить до 10 тыс рублей

Оскорбление в интернете грозит штрафом в размере до 10 тыс. рублей для физических лиц. Об этом 28 апреля сообщило агентство ТАСС со ссылкой на текст законопроекта, подготовленного депутатом Госдумы Александром Хинштейном.

Для юридических лиц штраф составит 200-700 тыс. руб., для должностных лиц — 50-100 тыс. руб.

«Квалифицирующих признаков здесь нет. Если интернет не является электронным СМИ, то на него часть два не действует. Оскорбление, высказанное публично, уже имеет сегодня квалифицирующий признак, а интернет — это и есть публичность в условиях нашего цифрового бытия, мне кажется, интернет - это максимальная публичность», — объяснил Хинштейн.

В каждом случае будет проводиться лингвистическая экспертиза, добавил он. В данный момент текст законопроекта не внесен на рассмотрение Госдумы. При этом ранее комиссия кабмина по законопроектной деятельности поддержала инициативу, высказав при этом ряд замечаний, касающихся определения оскорбления и повышенных штрафов для государственных и муниципальных служащих. Однако Хинштейн планирует внести законопроект на рассмотрение в первоначальной редакции.

22 апреля глава комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова заявила, что каждый второй подросток подвергается активному деструктивному воздействию в социальных сетях.