Эксперты дали рекомендации по сохранению приватности в Сети

Специалисты «Лаборатории Касперского» провели опрос, по результатам которого 64% россиян отметили, что пытались удалять свои личные данные с сайтов или из социальных сетей. Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Известия» в среду, 29 апреля.

«Чем больше информации можно найти о человеке в интернете, тем выше для него риск столкнуться с различными угрозами, например мошенничеством или кражей цифровой личности», — отметил старший исследователь данных в «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов.

По словам Тушканова, чтобы этого не произошло, нужно осознавать, с кем вы делитесь личными данными и с какой целью, а также понимать, как они могут быть использованы против вас.

Также опрос показал, что 18% пользователей находили в интернете информацию о себе или своих близких, которую они не хотели бы обнародовать.

49% опрошенных ответили, что свои действия в браузере они скрывают по причине защиты от мошенников, 35% — для защиты от сбора данных сайтами, а 34% не хотят, чтобы эту информацию увидели люди, у которых также есть доступ к их устройству.

Специалисты «Лаборатории Касперского» дали ряд рекомендаций, как сохранить приватность в интернете и обезопасить себя от злоумышленников.

Прежде всего, если данные размещены на действующем сайте, то необходимо связаться с его администрацией и попросить удалить личную информацию.

Кроме этого, следует воздерживаться от того, чтобы размещать большое количество информации о себе на публичных ресурсах, а также установить соответствующие настройки приватности на своих страницах в социальных сетях. В настройках смартфона следует ограничить доступ приложений к личной информации, в том числе информацию о контактах в записной книжке.

7 апреля сообщалось, что Роскачество протестировало 18 новых моделей смартфонов семи брендов на предмет конфиденциальности и безопасность личных данных. Во время тестирования моделей оценивались защищенность устройств и их операционных систем паролями, уровень шифрования данных, отсутствие уязвимостей. Самые высокие баллы по параметру защищенности данных набрали Xiaomi Mi Note 10 Pro, Huawei Mate 30 Pro и все новые флагманы Samsung Galaxy S20.