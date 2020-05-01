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Маск заявил о намерении продать все свои вещи

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Jörg Carstensen
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Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи.

«Я продаю почти всё свое физическое имущество. У меня не будет дома», — написал он.

Кроме того, Маск назвал стоимость акций его компании Tesla слишком высокой.

Накануне Маск в Twitter раскритиковал действующий в США карантин и назвал его «фашизмом». Кроме того, он посетовал, что Tesla не может возобновить свое производство в Калифорнии из-за ограничений, и назвал ситуацию с пандемией «серьезным риском» для бизнеса.

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