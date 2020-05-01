Маск заявил о намерении продать все свои вещи

Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи.

«Я продаю почти всё свое физическое имущество. У меня не будет дома», — написал он.

I am selling almost all physical possessions. Will own no house. — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

Кроме того, Маск назвал стоимость акций его компании Tesla слишком высокой.

Tesla stock price is too high imo — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

Накануне Маск в Twitter раскритиковал действующий в США карантин и назвал его «фашизмом». Кроме того, он посетовал, что Tesla не может возобновить свое производство в Калифорнии из-за ограничений, и назвал ситуацию с пандемией «серьезным риском» для бизнеса.