В России отмечен всплеск числа заразившихся коронавирусом на фоне прошлой недели

За последние два дня в России отмечен всплеск числа заразившихся коронавирусом на фоне стабильной ситуации на предыдущей неделе. Об этом 1 мая сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«И вчера, и сегодня мы видим такой «зубец», как говорят специалисты и аналитики, на фоне ровной ситуации в течение больше, чем семи дней. Даже в рамках этого «зубца» почти половина всех выявленных [заразившихся] — бессимптомные. Мы наблюдаем реализацию тех рисков, о которых говорили 7-10 дней назад, и эта ситуация была спрогнозирована», — сказала она в эфире радио «Комсомольская правда».

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