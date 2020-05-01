Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Московских аллергиков предупредили о цветении березы и клена
Мир
ВОЗ заявила о продлении глобального режима ЧС в связи с COVID-19
Мир
Испания уведомила Россию о задержании бывшего депутата Госдумы в розыске
Общество
В Коммунарке выявили новый симптом у зараженных коронавирусом
Экономика
Объем транзита газа через Украину упал вдвое
Общество
В России отмечен всплеск числа заразившихся коронавирусом на фоне прошлой недели

Испания уведомила Россию о задержании бывшего депутата Госдумы в розыске

0
Фото: elmundo.es
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Испания уведомила Россию о задержании бывшего депутата Госдумы Андрея Мурги. Об этом 1 мая сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Присядь-ка, брат мусью: в Москве осужден француз-педофил
Почему иностранцы-извращенцы всё еще едут в Россию

«Российские правоохранительные органы получили от Испании уведомление о задержании Андрея Мурги по каналам Интерпола для решения вопроса об экстрадиции», — рассказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу стало известно о задержании в Испании бывшего депутата Государственной думы. Арестовали бывшего парламентария в приморской провинции Аликанте, где он вел комфортный образ жизни, уточнили в Гражданской гвардии.

По данным местного издания El Mundo, задержанный — Андрей Мурга. С 2011 по 2013 год он был депутатом российской Госдумы, а с 2013 по 2018-й занимал должность заместителя председателя правительства Ставропольского края.

Летом 2019 года бывшего депутата объявили в международный розыск. Испанские правоохранители получили российский ордер на арест Мурги.

По данным следствия, в ходе создания сайта для продвижения продукции местных производителей подрядчиком при выполнении работ выступало ГУП «Корпорация развития Ставропольского края», Мурга, обнаружил, что портал не соответствует техническому заданию и потребовал у руководителя корпорации вернуть 3,5 млн рублей для доработки площадки. Полученными деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Гражданская гвардия установила, что разыскиваемый россиянин обосновался небольшом городке в Альта-Марина в Аликанте, где занимался инвестициями в недвижимость.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Разыскиваемый по линии Интерпола россиянин задержан в Минске
В Москве задержан разыскиваемый Интерполом канадец

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020