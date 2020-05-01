Испания уведомила Россию о задержании бывшего депутата Госдумы в розыске

Испания уведомила Россию о задержании бывшего депутата Госдумы Андрея Мурги. Об этом 1 мая сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Российские правоохранительные органы получили от Испании уведомление о задержании Андрея Мурги по каналам Интерпола для решения вопроса об экстрадиции», — рассказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу стало известно о задержании в Испании бывшего депутата Государственной думы. Арестовали бывшего парламентария в приморской провинции Аликанте, где он вел комфортный образ жизни, уточнили в Гражданской гвардии.

По данным местного издания El Mundo, задержанный — Андрей Мурга. С 2011 по 2013 год он был депутатом российской Госдумы, а с 2013 по 2018-й занимал должность заместителя председателя правительства Ставропольского края.

Летом 2019 года бывшего депутата объявили в международный розыск. Испанские правоохранители получили российский ордер на арест Мурги.

По данным следствия, в ходе создания сайта для продвижения продукции местных производителей подрядчиком при выполнении работ выступало ГУП «Корпорация развития Ставропольского края», Мурга, обнаружил, что портал не соответствует техническому заданию и потребовал у руководителя корпорации вернуть 3,5 млн рублей для доработки площадки. Полученными деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Гражданская гвардия установила, что разыскиваемый россиянин обосновался небольшом городке в Альта-Марина в Аликанте, где занимался инвестициями в недвижимость.