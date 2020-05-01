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Московских аллергиков предупредили о цветении березы и клена

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пик пыления березы и клена в Москве придется на майские праздники. Об этом 1 мая сообщили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

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«Сразу два дерева-аллергена — береза и клен — вступили в активную фазу цветения, характеризующуюся высокими концентрациями пыльцы в воздухе», — передает «РИА Новости».

В департаменте отметили, что доля березы в зеленых зонах Москвы не превышает 10%, при этом клен является довольно распространенным деревом в столице — около трети от всех в городе. Большинство из них произрастает в районах Измайлово, Сокольники и Филевский парк, а также в парках Кузьминки-Люблино и Царицыно.

«Для смягчения симптомов аллергии рекомендуется внимательно следить за самочувствием и следовать назначениям лечащих врачей», — сказала она.

Ранее, 6 апреля, врач-терапевт высшей категории Елизавета Климова заявила, что под аллергическими реакциями могут скрываться симптомы других болезней, которые бесполезно и опасно глушить приемом антигистаминных препаратов.

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