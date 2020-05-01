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Бот в Telegram проверит привязанную к пропуску карту «Тройка»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Департамент транспорта Москвы создал специальный бот @MosCardCheckBot в мессенджере Telegram, где горожане смогут проверить статус привязанной к пропуску карты «Тройка». Об этом сообщает пресс-служба департамента в своем Telegram-канале в пятницу, 1 мая.

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«Мы создали специальный бот для удобства москвичей, где они могут проверить «Тройку». Не забудьте посмотреть, привязана ли карта, перед поездкой», — приводит пресс-служба слова главы департамента Максима Ликсутова.

Пропускной режим для поездок на любом виде транспорта действует в Москве с 15 апреля. С 22 апреля для проезда в общественном транспорте города можно использовать только карты «Тройка», «Стрелка», месячный проездной или социальные карты жителя столицы, либо области.

Как рассказали 28 апреля в Общественном совете при Минтрансе, помочь пассажирам разобраться с добавлением в пропуск данных по «Тройке» и социальной карте смогут контролеры, которые дежурят в специально созданных «желтых зонах».

Однако процедура привязки к системе проверки может занять до пяти часов, поэтому лучше сделать это заранее.

По данным оперативного штаба на 1 мая, общее число случаев коронавируса в России с начала эпидемии составляет 114 431.

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