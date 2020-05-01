В Роспотребнадзоре допустили спад заражаемости коронавирусом в жару

Существует вероятность, что частота заражаемости коронавирусом снизится при жаркой погоде. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора, опубликованном 1 мая на сайте стопкоронавирус.рф.

Также служба указала на вероятность второй волны распространения заболевания.

«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учебы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре подчеркнули необходимость соблюдения карантина, отметив, что на территориях с низкой вероятностью распространения инфекции ограничения могут быть не жесткими. Все передвижения рекомендуется осуществлять только в случаях крайней необходимости.

Накануне глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что Россия в последние недели практически находилась на плато по числу новых случаев коронавируса. По ее словам, удалось существенно снизить темпы наращивания инфекции.

В тот же день в Роспотребнадзоре предупредили о новой вспышке заболеваемости коронавирусом в Москве, в случае нарушения жителями столицы режима самоизоляции в майские праздники.

По состоянию на 1 мая число зараженных коронавирусом в стране составило 114 431 человек. За весь период эпидемии умерли 1169 пациентов, полностью вылечились 13 220.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.