В ВОЗ назвали причину быстрого развития пандемии в Белоруссии

Эпидемия коронавирусной инфекции в Белоруссии перешла в фазу местной трансмиссии среди населения, что требует незамедлительного усиления мер физического дистанцирования. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в этой стране Батыр Бердыклычев в интервью порталу tut.by в пятницу, 1 мая.

По словам Бердыкычева, на нынешнем этапе усилий одного сектора здравоохранения для сдерживания и замедления темпов эпидемии недостаточно.

«Поэтому, в условиях отсутствия адекватных мер физического дистанцирования, у нас нет оснований в ближайшее время ожидать перелома в течении эпидемии и обращения ее вспять», — сказал он.

Специалист отметил, что, согласно данным белорусского Минздрава, в республике наблюдается устойчивый рост числа новых случаев COVID-19 в последние 4,5 недели. При этом темп прироста новых случаев — один из самых высоких в европейском регионе ВОЗ.

Развитие эпидемии, по его словам, во многом зависит от предпринимаемых ответных мер в масштабах страны. «При сохранении существующей ситуации мы, скорее всего, будем вынуждены наблюдать дальнейший рост новых случаев», — посетовал он.

Представитель ВОЗ отметил, что Белоруссия «действительно предпринимает серьезные усилия по увеличению потенциала лабораторного тестирования на COVID-19».

Бердыклычев добавил, что, даже учитывая возможности лабораторной диагностики стран, Белоруссия имеет «достаточно высокий показатель по количеству случаев на 1 млн населения», опережая, например, страны Балтии, Финляндию и Словакию. Все эти государства строго придерживаются мер физического дистанцирования, что повлияло на сдерживание темпов роста эпидемии.

По данным Worldometer на 1 мая, в Белоруссии число случаев коронавируса составляет 14 027. За весь период эпидемии погибли 89 человек, вылечились — 2 386 пациента.

Карантин в Белоруссии так и не ввели. Президент этой страны Александр Лукашенко считает, что ограничительные меры не дадут положительного результатa.

ВОЗ рекомендовала белорусскому лидеру ввести в стране карантин и комендантский час.